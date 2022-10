Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express: croissance de 9% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - American Express dévoile un bénéfice net de 1,88 milliard de dollars au titre du troisième trimestre 2022, soit 2,47 dollars par action, un BPA en croissance de 9% en comparaison annuelle grâce notamment à une réduction du nombre d'actions en circulation.



Les revenus nets des charges d'intérêts se sont accrus de 24% à près de 13,6 milliards, un record pour un deuxième trimestre de suite, mais les provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 778 millions, contre des reprises de 191 millions un an auparavant.



'La force de nos résultats, combinée aux nombreuses opportunités que nous voyons pour nos activités, conforte notre confiance dans notre capacité à atteindre les ambitions de notre plan de croissance à long terme', commente le PDG Stephen J Squeri.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE -1.07%