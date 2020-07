Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express : consensus battu au 2e trimestre Cercle Finance • 24/07/2020 à 13:22









(CercleFinance.com) - American Express a dévoilé un bénéfice net en chute de 85% à 257 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit 29 cents par action, mais les analystes craignaient une perte de l'ordre de 10 cents par action en moyenne. Le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt chuter de 29% à moins de 7,7 milliards de dollars, la crise sanitaire ayant lourdement pesé sur les volumes de dépenses, surtout en avril avant une amélioration graduelle en mai et en juin. La détérioration des perspectives macroéconomiques a d'ailleurs conduit American Express à une constitution de réserves pour 628 millions de dollars, conduisant à un quasi-doublement des provisions pour pertes à 1,6 milliard de dollars sur le trimestre écoulé.

Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE +0.09%