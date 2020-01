Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express : BPA un peu supérieur aux attentes Cercle Finance • 24/01/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - American Express a dévoilé un bénéfice net en baisse de 16% à 1,69 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2019, mais en données ajustées, son BPA s'est accru de 17% à 2,03 dollars, battant d'un cent le consensus. Le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt augmenter de 9% pour approcher les 11,4 milliards de dollars, 'soutenus par un mix de croissance bien équilibré entre les commissions, revenus de dépenses et revenus de prêts'. American Express a ainsi engrangé un BPA ajusté en hausse de 12% à 8,20 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, dans le haut de sa fourchette cible (7,85 à 8,35 dollars), et l'anticipe entre 8,85 et 9,25 dollars pour 2020.

Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE -0.11%