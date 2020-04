Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express : BPA au-dessus du consensus Cercle Finance • 24/04/2020 à 13:37









(CercleFinance.com) - American Express a dévoilé un bénéfice net en chute de 76% à 367 millions de dollars au titre du premier trimestre 2020, soit 41 cents par action, mais en données ajustées, son BPA s'est établi à 1,98 dollar, battant de 18 cents le consensus. Le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt se tasser de 1% à 10,3 milliards de dollars, avec la faiblesse des volumes de dépenses fin février qui s'est accélérée au mois de mars du fait des impacts du Covid-19. La détérioration des perspectives économiques dues à la crise sanitaire ont d'ailleurs conduit American Express à accroitre ses constitutions de réserves, conduisant à des provisions pour pertes de 2,6 milliards de dollars sur le trimestre écoulé.

Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE 0.00%