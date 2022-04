Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express: BPA à peu près stable au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - American Express publie un bénéfice net en repli de 6% à 2,1 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2022, soit un BPA à peu près stable à 2,73 dollars, pour des revenus nets de dépenses d'intérêts accrus de 29% à plus de 11,7 milliards.



'Les revenus ont augmenté grâce à la croissance des dépenses des titulaires de carte de 35% à l'échelle mondiale sur une base corrigée des effets de change, les volumes atteignant un record mensuel en mars', souligne le PDG Stephen J Squeri.



Affichant ainsi des performances conformes à ses attentes pour l'exercice en cours, le groupe de solutions de paiements confirme ses fourchettes cibles allant de 9,25 à 9,65 dollars pour le BPA et de 18 à 20% pour la croissance des revenus.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE -1.45%