American Express, Blackstone, TSMC...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alcoa

Au premier trimestre 2025, le bénéfice net d'Alcoa a augmenté de 171% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 548 millions de dollars, soit 2,07 dollars par action ordinaire. L'Ebitda ajusté, hors éléments exceptionnels, ressort à 855 millions de dollars, soit une augmentation de 26% par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires s'établit à 3,4 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport au quatrième trimestre 2024. Sur les trois premiers mois de 2025, la production d'alumine et celle d'aluminium ont diminué de 1% chacune.

American Express

American Express, dont le titre bondit de 4% en avant-Bourse, a fait état au premier trimestre d'un bénéfice par action de 3,64 dollars contre 3,45 attendus. Les revenus sur la période ont augmenté de 16,97 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. L'émetteur de cartes de crédit maintient ses prévisions annuelles, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires de 8 à 10% en 2025 et un bpa allant de 15 à 15,50 dollars.

Blackstone

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a publié des profits supérieurs aux attentes des analystes au premier trimestre. Il a généré un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars, soit 80 cents par action, contre un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars ou 1,11, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a augmenté de 11% à 1,41 milliard de dollars, soit 1,09 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus LSEG s'élevant à 1,05 dollar.

Eli Lilly

Eli Lilly a dévoilé les premiers résultats positifs de l'étude de phase III ACHIEVE-1. Cette dernière devait évaluer l'innocuité et l'efficacité du candidat-médicament orforglipiron par rapport à un placebo chez des adultes atteints de diabète de type 2 et présentant un contrôle glycémique inadéquat. Le critère d'évaluation principal a été atteint, de même que plusieurs critères secondaires, comme une perte de poids moyenne de 7,9 % (environ 7,3kg) et une réduction du taux de glycémie à la dose la plus élevée du orforglipiron.

Global Payments

Global Payments, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de paiement et de solutions logicielles, a annoncé la conclusion d'un accord en vue d'acquérir son concurrent, Worldpay auprès de GTCR et de FIS pour un prix d'achat net de 22,7 milliards de dollars, soit une valeur totale de 24,25 milliards de dollars, y compris 1,55 milliard de dollars d'actifs fiscaux. Ce prix correspond à un multiple de 8,5 fois l'Ebitda ajusté pour Worldpay sur une base nette, en tenant compte des synergies attendues.

TSMC

Le champion taïwanais des semi-conducteurs TSMC a publié des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Son résultat net a bondi de 60,3% à 361,56 milliards de dollars taïwanais (11,1 milliards de dollars), sachant que le consensus LSEG s'élevait à 354,6 milliards de dollars taïwanais. Ses revenus ont progressé de 41,6% à 839,25 milliards de dollars taïwanais.

UnitedHealth

UnitedHealth Group s'inquiète de l'augmentation des activités de soins au sein de sa division Medicare Advantage, notamment dans les services médicaux et ambulatoires, ainsi que des changements imprévus dans le profil des membres d'Optum Health. Par conséquent, le spécialiste de l'assurance et des services de santé table désormais sur un bénéfice par action compris entre 24,65 et 25,15 dollars, contre une précédente fourchette allant de 28,15 à 28,65 dollars.