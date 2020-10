Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express : baisse de 39% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 23/10/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - American Express a dévoilé un bénéfice net en chute de 39% à 1,07 milliard de dollars au titre du troisième trimestre 2020, soit 1,30 dollar par action, une baisse du BPA plus forte que celle attendue par les analystes. Le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt chuter de 20% à 8,75 milliards de dollars, une baisse que n'a pu compenser une contraction de 24% des provisions pour pertes sur crédit, à 665 millions. 'Si nos activités ont continué à être significativement impactées par la pandémie, nos résultats trimestriels ont accru notre confiance dans notre stratégie pour faire face à l'environnement actuel', juge toutefois le PDG Stephen J Squeri.

Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE 0.00%