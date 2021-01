Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express : baisse de 15% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 26/01/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - American Express publie un bénéfice net en baisse de 15% à 1,44 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit un BPA de 1,76 dollar, dépassant sensiblement l'estimation moyenne des analystes. Si le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus nets d'intérêts se contracter de 18% à 9,35 milliards, du fait notamment de moindres dépenses des détenteurs de cartes, il a profité d'une reprise nette de provisions pour pertes sur crédit de 111 millions. 'Nous allons continuer à gérer les effets de la pandémie, mais en nous concentrer davantage sur la maximisation des investissements dans les domaines qui nous permettront de reconstruire la dynamique de croissance', indique le PDG Stephen Squeri pour 2021.

Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE -2.78%