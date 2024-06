Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Express: acquisition de Tock auprès de Squarespace information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 16:37









(CercleFinance.com) - American Express a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Tock, un logiciel de réservation de restaurant appartenant à Squarespace, pour un montant de 400 millions de dollars en numéraire.



Dans un communiqué, AmEx explique que l'opération va lui permettre de renforcer son offre à destination des restaurateurs, un axe de développement privilégié depuis le rachat de Resy en 2019.



'Les restaurants apprécient pouvoir avoir accès à notre base de membres 'premium' à fort pouvoir d'achat, ainsi qu'à la technologie de Resy afin de les aider à gérer leur activité', explique l'émetteur de carte de crédit.



En un peu plus de quatre ans, le nombre de réservations a ainsi triplé, tandis que celui des restaurateurs partenaires a été multiplié par 5,4.



Tock est un système de réservation qui permet de gérer non seulement les réservations, notamment via un de prépaiement, mais aussi la vente à emporter et les livraisons.



La plateforme permet également aux galerie d'art, aux caves à vin et aux salles de spectacle de gérer et d'organiser leurs événements.



American Express a également annoncé vendredi l'acquisition de Rooam, une application permettant d'intégrer les paiements mobiles et les prises de commandes aux terminaux de points de ventes et aux cartes de fidélité des restaurants et des lieux de divertissement.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS 229,50 USD NYSE -0,30%