American et United prévoient de nouvelles réductions de capacité alors que la crise du carburant bouleverse le secteur aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation de la première phrase concernant United Airlines; ajout des commentaires du directeur financier de United et du directeur général d'American Airlines, ainsi que du contexte sectoriel; paragraphes 1 à 5, 8 et 11 à 16)

* American prévoit une hausse d'environ 1 milliard de dollars de ses coûts de carburant au quatrième trimestre

* United supprime certains vols en décembre; d'autres réductions sont envisageables

* La demande reste solide malgré la hausse des tarifs

* Les deux compagnies aériennes s'attendent à ce que la hausse des tarifs compense en grande partie l'impact des coûts de carburant

par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O s'apprêtent à réduire encore davantage leur offre de vols si les prix du carburant restent élevés, les transporteurs cherchant à protéger leurs bénéfices face à une nouvelle flambée des coûts.

Le secteur aérien américain s'est appuyé sur une réduction de la capacité, une demande résiliente et des tarifs plus élevés pour absorber la flambée des coûts du carburant depuis le début de la guerre en Iran .

Les dirigeants d’American et d’United ont déclaré mercredi que la demande restait forte même après les hausses de prix, ce qui permettait aux transporteurs de récupérer une grande partie de la hausse des dépenses de carburant. Mais la dernière flambée des prix du carburant les incite à réévaluer les vols les moins rentables d’ici la fin de l’année et, éventuellement, jusqu’en 2027.

American a indiqué que la dernière flambée des prix du carburant à elle seule ajoutait environ 1 milliard de dollars à ses coûts du quatrième trimestre, tandis qu’United a déclaré que certains vols prévus pour décembre ne seraient plus assurés et que d’autres ajustements pourraient suivre au premier trimestre et jusqu’en 2027.

Ces mesures soulignent à quel point le choc des prix du carburant continue de remodeler la capacité des compagnies aériennes, alors même que la demande reste solide. Elles témoignent également d’une réponse plus générale du secteur: maintenir les tarifs lorsque la demande le permet et supprimer les vols dont la rentabilité se détériore à mesure que les coûts augmentent.

AMERICAN PRÉVOIT UNE HAUSSE DURABLE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

Robert Isom, directeur général d’American, a déclaré lors d’une conférence organisée par Morgan Stanley qu’il se sentait « vraiment optimiste » quant aux prévisions de la compagnie, qui table sur une hausse de 16 % à 19 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, et s’attend à ce que la grande majorité des gains récents s’avèrent durables.

Cette vigueur des revenus s’est manifestée de manière généralisée, tant sur les marchés nationaux qu’internationaux, et aussi bien en classe premium qu’en classe économique, a-t-il précisé.

«Nous avons vraiment fait un excellent travail pour récupérer une part considérable de ces dépenses», a déclaré M. Isom à propos de la hausse de la facture de carburant.

S’exprimant lors de la même conférence, Devon May, directeur financier d’American, a indiqué que les prix du carburant au quatrième trimestre avaient augmenté d’environ 1 dollar le gallon par rapport au niveau prévu en juillet. Chaque variation de 1 cent du prix du carburant modifie les coûts trimestriels d’American d’environ 10 millions de dollars, ce qui, selon M. May, se traduirait par une hausse d’environ 1 milliard de dollars au quatrième trimestre.

American continuerait d’ajuster sa capacité à la fin du quatrième trimestre pour faire face à cette hausse, a précisé M. May.

LE CHOC DU CARBURANT OBLIGE À ADAPTER LA CAPACITÉ

United adopte une approche similaire. Son directeur financier, Michael Leskinen, a déclaré que certains vols prévus pour décembre ne seraient plus assurés, car la hausse des coûts du carburant avait rendu les liaisons marginales moins attractives.

Si les prix du carburant restent élevés, United pourrait procéder à de nouveaux ajustements au premier trimestre et jusqu’en 2027.

« Nous n’assurons pas ces vols pour maximiser notre part de marché. Nous les assurons pour maximiser notre rentabilité et notre génération de trésorerie disponible », a déclaré M. Leskinen lors de la conférence de Morgan Stanley.

Cette adaptation des capacités intervient sans qu’il y ait de signes clairs d’un recul généralisé de la demande de voyages. M. Leskinen a qualifié les réservations d’United pour le quatrième trimestre de « extrêmement solides » et a indiqué qu’il y avait très peu d’indices d’une baisse de la demande. Les voyages en classe premium restaient soutenus, l’activité d’affaires s’améliorait et la demande en classe économique tenait également bon.

Il a ajouté qu’United comptait toujours compenser la hausse des coûts de carburant par une augmentation des tarifs, bien qu’avec un certain décalage.

M. Leskinen a ajouté que la persistance de prix élevés du carburant pourrait accélérer des changements plus larges dans le secteur en exerçant une pression financière accrue sur les transporteurs les plus fragiles.