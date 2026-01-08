American Electric Power signe un accord de 2,65 milliards de dollars pour des piles à combustible

American Electric Power AEP.O a déclaré jeudi que son unité achètera une partie substantielle de son option pour les piles à combustible à oxyde solide dans un accord d'une valeur d'environ 2,65 milliards de dollars, dans le cadre de ses plans de développement et de construction d'une installation de production d'électricité à partir de piles à combustible.