American Eagle revoit à la hausse ses prévisions de ventes grâce à la demande des fêtes de fin d'année et à ses campagnes de marketing
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un contexte au paragraphe 4, des détails aux paragraphes 7-8, met à jour les actions)

American Eagle Outfitters AEO.N a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles comparables mardi, misant sur une demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing pendant la période des fêtes, ce qui a fait grimper les actions de la société d'environ 10 % après la cloche.

Les campagnes de marketing et les nouvelles collections de vêtements, ainsi que l'accent mis sur les consommateurs à hauts revenus, ont aidé l'entreprise à compenser les pertes dues au ralentissement général du commerce de détail et aux consommateurs soucieux de leur budget qui réduisent leurs dépenses discrétionnaires en raison des prix inflationnistes et de l'incertitude liée à la politique commerciale.

L'entreprise a tenté de stimuler la demande grâce à ses initiatives de marketing, notamment la campagne de denim "Great Jeans" avec l'actrice Sydney Sweeney, un partenariat avec la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la NFL Travis Kelce, et des partenariats avec la joueuse de tennis Coco Gauff et l'actrice Jenna Ortega.

La campagne avec Sweeney, qui est la plus coûteuse de l'entreprise à ce jour, a contribué à stimuler les ventes, en particulier parmi les acheteurs de la génération Z. L'entreprise a également l'intention d'étendre les collaborations existantes et de rechercher d'autres partenariats avec des célébrités afin de poursuivre l'élan des ventes.

American Eagle prévoit désormais une augmentation à un chiffre de ses ventes comparables annuelles, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance stable.

Pour le trimestre en cours, la société prévoit une augmentation des ventes comparables comprise entre 8 % et 9 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,2 %.

Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 4 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,4 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,36 milliard de dollars pour le trimestre, contre une estimation de 1,32 milliard de dollars par les analystes. Le bénéfice ajusté par action de 53 cents a également battu les estimations de 44 cents.

L'entreprise s'attend à ce que les coûts des tarifs douaniers pèsent 50 millions de dollars au quatrième trimestre, alors qu'elle tablait auparavant sur un montant compris entre 40 et 50 millions de dollars. Pour l'exercice 2025, elle prévoit un impact tarifaire d'environ 70 millions de dollars.

