American Eagle recule sous l'effet de la pression sur ses marges et d'une demande en berne dans le secteur de l'habillement

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10 septembre - ** Les actions d'American Eagle Outfitters

AEO.N ont chuté d'environ 11 % jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a réaffirmé ses prévisions annuelles de ventes comparables

** Le distributeur de vêtements s'attend à une pression persistante sur les catégories saisonnières telles que les shorts, ce qui entraînera une intensification des opérations de liquidation et une hausse de 14 % des coûts de stock trimestriels

** Il prévoit une marge brute stable en glissement annuel pour le trimestre en cours, la demande de vêtements restant inégale, les consommateurs se concentrant sur les produits de première nécessité en raison d’une inflation tenace

** Selon Jefferies, la bonne performance d’Aerie, la marque de lingerie et de vêtements de sport du distributeur, n’a pas suffi à compenser les difficultés persistantes

** L'action AEO a chuté d'environ 38 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse d' .SPX e d'environ 12 % de l'indice S&P 500