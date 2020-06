Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Eagle Outfitters : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 04/06/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Le titre American Eagle Outfitters avance ce jeudi de +1,5%, boosté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, estimant que le groupe 'vole au-dessus de la mêlée'. 'Les réouvertures de magasins dépassent les attentes et les autres enseignes, montrant que American Eagle Outfitters est une destination de choix dans les centres commerciaux', apprécie le broker. Jefferies revoit ainsi à la hausse son objectif de cours, passant de 12 à 14 dollars.

Valeurs associées AM EAGLE OUTFITT NYSE +0.76%