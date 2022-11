American Eagle Outfitters : des résultats trimestriels supérieurs à ses attentes

(AOF) - Chaîne américaine de distribution de vêtements, American Eagle Outfiiters (AEO) affiche au troisième trimestre un chiffre d'affaires net total de 1,24 milliard de dollars. Il a diminué de 3 % par rapport au troisième trimestre 2021 à 1,27 milliards de dollars. Son bénéfice brut est de 480 millions de dollars contre 565 millions au troisième trimestre de 2021 et reflète un taux de marge brute de 38,7 % contre 44,3 % l'an dernier. Son bénéfice d'exploitation de 118 millions de dollars reflète par ailleurs une marge de 9,5 % qui a dépassé les niveaux d'avant la pandémie de 2019.

Le total des stocks a augmenté de 8 % pour atteindre 798 millions de dollars, contre 740 millions de dollars l'an dernier.

Pour le quatrième trimestre, la société table sur une marge brute comprise entre 32 % et 33 %

" Ce troisième trimestre a dépassé nos attentes, avec des marges bénéficiaires nettement améliorées par rapport au premier semestre de l'année. Des actions audacieuses pour rationaliser les stocks et réduire les dépenses portent leurs fruits. Notre inventaire est en bon état, en hausse de 8 % par rapport à l'an dernier, et les progrès se poursuivent au quatrième trimestre. Nous restons disciplinés et concentrés sur l'amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie, tout en maintenant un bilan sain ", a commenté Jay Schottenstein, directeur général AEO.

