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American Eagle maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel malgré la prudence des consommateurs
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 22:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions au paragraphe 1, contexte tiré du paragraphe 3)

American Eagle Outfitters AEO.N a réitéré mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, alors que les consommateurs ont réduit leurs dépenses en biens non essentiels, notamment en vêtements.

Le cours de l'action a chuté d'environ 10 % en séance prolongée.

La demande en vêtements est restée inégale, les pressions inflationnistes et l’incertitude macroéconomique incitant les consommateurs à se concentrer sur les produits de première nécessité, tels que l’essence et les courses alimentaires, et à attendre les promotions avant d’acheter des vêtements et des accessoires.

American Eagle, à l’instar de ses concurrents tels que Gap, a dû faire face à des défis, notamment la faiblesse de certaines catégories saisonnières au cours des derniers mois.

American Eagle a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 1,38 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,37 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réitéré pour la deuxième fois ses prévisions annuelles de ventes comparables et a revu à la hausse son objectif de résultat d'exploitation après avoir pris en compte l'impact des 196 millions de dollars de remboursements de droits de douane reçus au cours du deuxième trimestre.

American Eagle table toujours sur une hausse à un chiffre (en milieu de fourchette) de ses ventes comparables pour l’exercice 2026. Elle prévoit un résultat d’exploitation compris entre 540 millions et 550 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 390 millions à 410 millions de dollars.

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