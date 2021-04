AMERICAN EAGLE en route pour réaliser 1 milliard de chiffre d'affaires au premier trimestre

(AOF) - American Eagle Outfitters a annoncé hier une accélération plus prononcée qu'attendu de son activité au premier trimestre 2021. Alors que ses résultats trimestriels ne seront dévoilés que le 1er mai, le groupe de prêt-à-porter a révélé que ses ventes devraient dépasser le milliard de dollars, alors que le consensus FactSet anticipe 974 millions, soit une croissance d'environ 15% ("a mid-teens increase") par rapport à la même période en 2020.

Pour le trimestre, la direction prévoit également un bénéfice d'exploitation d'environ 120 millions de dollars, contre un bénéfice d'exploitation de 48 millions de dollars au premier trimestre 2019. Le bénéfice d'exploitation ajusté est lui attendu à 49 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.