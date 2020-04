Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Eagle : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 23/04/2020 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le titre American Eagle avance ce jeudi de +3%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci. 'L'accélération du numérique au-delà des attentes (près de 30% des ventes) témoigne de la force des marques du groupe et de leur capacité à tirer parti de leurs investissements omnicanaux', apprécie le broker. Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 12 dollars sur la valeur.

Valeurs associées AM EAGLE OUTFITT NYSE +3.71%