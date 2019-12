Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Eagle : en berne après ses trimestriels Cercle Finance • 11/12/2019 à 15:55









(CercleFinance.com) - American Eagle Outfitters recule de 5,4% sur les premiers échanges à Wall Street, après la publication d'un BPA atone à 48 cents au titre de son troisième trimestre comptable, ainsi que d'une marge opérationnelle en retrait de 1,1 point à 9,7%. La chaine de vêtements a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 1,07 milliard de dollars (+5% en données comparables, contre +8% un an auparavant), mais une marge brute en recul de 1,6 point à 38,2%. Tablant sur des ventes 'globalement stables' en données comparables au titre de son quatrième trimestre comptable, American Eagle vise pour cette période un BPA ajusté entre 34 et 36 cents, contre 43 cents un an auparavant.

