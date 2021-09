American Airlines : vers un partenariat étendu avec GOL

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce avoir signé une lettre d'intention afin de renforcer son partenariat avec GOL, la plus grande compagnie aérienne du Brésil.

Si les deux transporteurs partagent déjà leurs codes (soit un accord de coopération autour de certains vols opérés par la compagnie partenaire) depuis 2020, ce partenariat élargi prévoit cette fois un partage de codes exclusif et un partenariat plus large et plus lucratif autour des programmes de fidélité SMILES et AAdvantage.

Il prévoit également d'accroître la coopération commerciale avec GOL pour accélérer la croissance et créer une expérience plus fluide pour tous les clients.

'Ensemble, nous serons en mesure d'offrir aux clients voyageant vers, via et depuis le Brésil, l'accès au plus grand réseau avec les tarifs les plus bas et le plus grand et le meilleur programme de fidélité de voyage commun des Amériques', assure Robert Isom, président d'American Airlines.