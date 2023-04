Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines: vers un BPA trimestriel positif information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, American Airlines indique anticiper un BPA ajusté compris entre 0,01 et 0,05 dollar au titre du premier trimestre 2023, alors qu'il l'attendait globalement au point mort précédemment.



La compagnie aérienne ajoute tabler sur une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 3,5%, ainsi que sur un revenu total par siège-mile disponible en hausse d'environ 25,5%, des prévisions aux milieux de ses fourchettes-cibles précédentes.



Sur les trois premiers mois de l'année, American Airlines a vu ses capacités s'accroitre de 9,2% en comparaison annuelle, représentant au total 65 milliards de sièges-miles disponibles, à comparer à une fourchette-cible qui allait de 8 à 10%.





