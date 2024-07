Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Airlines: vers l'achat de 100 moteurs à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord d'achat conditionnel avec ZeroAvia portant sur l'achat d'une centaine de moteurs hydrogène-électrique destinés à alimenter des avions régionaux sans émissions en vol autre que de la vapeur d'eau.



La compagnie rappelle avoir augmenté son investissement dans ZeroAvia, après un premier investissement en 2022, participant notamment à la ronde de financement de série C de la société. L'accord sur les moteurs fait suite au protocole d'accord annoncé par les deux entreprises en 2022.



ZeroAvia développe des moteurs à hydrogène-électrique (alimentés par piles à combustible) pour les avions commerciaux.



L'entreprise teste actuellement en vol un prototype de moteur pour un appareil 20 places et conçoit aussi un moteur pour des avions plus grands comme le Bombardier CRJ700, que American utilise sur certaines liaisons régionales.





