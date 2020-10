Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines va licencier en masse, faute d'espoir sur une nouvelle aide Reuters • 01/10/2020 à 03:13









CHICAGO/WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - American Airlines AAL.O a annoncé qu'il allait commencer dès jeudi à licencier quelque 19.000 employés, et un important syndicat a dit s'attendre à ce que d'autres compagnies aériennes fassent de même, alors que s'amenuisent les espoirs que le Congrès américain adopte un nouveau plan d'aide au secteur. Les compagnies aériennes américaines ont multiplié les appels pour qu'un nouveau plan de 25 milliards de dollars soit adopté pour soutenir l'emploi pour six mois supplémentaires, alors que le programme d'aide approuvé en mars par les élus du Capitole dans le cadre d'un vaste plan de relance de l'économie américaine devait expirer mercredi en fin de soirée. Dans une lettre adressée aux employés d'American Airlines que Reuters a pu consulter, le directeur général du groupe Doug Parker a fait savoir qu'il était prêt à faire marche arrière sur le plan de suppression d'emplois si le Congrès venait à approuver une nouvelle aide. American Airlines employait plus de 140.000 personnes avant le début de la pandémie de coronavirus. Ce nombre devrait descendre sous les 100.000 en octobre, en tenant compte des départs volontaires et des licenciements. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré un peu plus tôt que des avancées avaient été effectuées dans les discussions avec les démocrates. Cependant aucun accord n'a été trouvé et la Chambre des représentants a reporté à jeudi son vote sur un nouvel ensemble budgétaire global, les démocrates se montrant peu enclins à voter un programme spécifique pour les seuls employés du secteur aérien. (Tracy Rucinski et David Shepardson; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)

