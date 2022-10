Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines: une participation dans Universal Hydrogen information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 17:29









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce aujourd'hui sa prise de participation stratégique dans Universal Hydrogen, qui construit un réseau de distribution d'hydrogène vert et de logistique pour l'aviation.



L'objectif d'American vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 et, à terme, son engagement à atteindre des émissions nulles d'ici 2050.



Le réseau de distribution de carburant d'Universal Hydrogen utilise des capsules d'hydrogène modulaires qui sont manipulées comme du fret, ce qui élimine le besoin de nouvelles infrastructures et accélère les opérations de chargement du carburant.



Universal Hydrogen commencera les livraisons d'hydrogène pour les avions régionaux en 2025 avant d'étendre ses services aux avions monocouloirs de grande taille, d'abord comme énergie auxiliairepuis comme carburant principal au milieu des années 2030.



'Cette technologie a le potentiel de changer la donne sur la voie de l'industrie des vols à zéro émission', a déclaré Derek Kerr, directeur financier d'American.





