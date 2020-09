Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : un prêt de 5,5 milliards de dollars Cercle Finance • 28/09/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Après avoir signé un accord avec le département américain du Trésor pour un prêt de 4,75 milliards de dollars, American Airlines est parvenu à obtenir une capacité d'emprunt supplémentaire de 750 millions de dollars, portant le total de son prêt à 5,5 milliards de dollars. ' Nous avons également conclu un financement supplémentaire de 1,2 milliard de dollars avec Goldman Sachs Merchant Bank ', indique le groupe. ' Les actions d'aujourd'hui nous aident à consolider nos liquidités à long terme jusqu'au retour de la demande ', poursuit-il. La compagnie assure qu'elle continuera à se battre pour une extension du programme de soutien aux salaires à Washington DC, afin de couvrir les salaires et les avantages sociaux des membres de l'équipe au-delà du 1er octobre.

