American Airlines : solide publication pour le T4 et 2019

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre d'American Airlines sont marqués par un bénéfice par action (BPA), hors éléments exceptionnels, de 1,15 dollar, en hausse de +19% en comparaison annuelle. De même, sur l'ensemble de l'exercice 2019, le BPA s'affiche en hausse de +8%, à 4,90 dollars, là encore hors éléments exceptionnels. 'À l'horizon 2020, nous nous concentrons sur trois domaines clés. Premièrement, nous continuerons à offrir l'excellence opérationnelle et à tirer parti de nos solides résultats du quatrième trimestre. Deuxièmement, nous nous appuierons sur ces résultats tout en grandissant là où nous avons un avantage concurrentiel dans nos hubs les plus rentables. Et troisièmement, ces initiatives, combinées à notre plan d'investissement, nous permettront de générer un important free cash-flow en 2020 et au-delà', commente le groupe. La compagnie aérienne vise ainsi un bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels compris entre 4 et 6 dollars en 2020.

