American Airlines: renoue avec les bénéfices en 2022

(CercleFinance.com) - American Airlines publie un chiffre d'affaires de 49 Mds$ au titre de l'exercice 2022, en hausse de 63,9% par rapport à l'exercice précédent.



L'EBIT ressort à 1,6 Md$, contre -1,05 Md$ un an plus tôt. La compagnie renoue ainsi avec les bénéfices en 2022, avec +127 M$ contre une perte de 1993 M$ enregistrée douze mois plus tôt.



Le BPA dilué ressort ainsi à 0,19$ contre -3,09$ en 2021.



'Alors que nous tournons notre attention vers 2023, nous continuerons de donner la priorité à la fiabilité, à la rentabilité et à la réduction de la dette', a déclaré le directeur général d'American Airlines, Robert Isom





