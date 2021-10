Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : renoue avec les bénéfices au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce un chiffre d'affaires de 9 Mds$ au titre du 3e trimestre, en hausse séquentielle de 20% par rapport au 2e trimestre, et loin des 3,1 Mds$ du 3e trimestre 2020. L'EBIT trimestriel ressort à 595 M$, contre une perte de 2871 M$ un an plus tôt à la même période. La compagnie enregistre un bénéfice net trimestriel de 169 M$, loin de la perte de 2399 M$ enregistrée il y a un an. Le BPA trimestriel s'établit ainsi à 0.25$ American Airlines anticipe une forte demande pendant les périodes de pointe du 4e trimestre, avec plus de 6000 vols quotidiens certains jours. La compagnie assure enfin qu'elle compte toujours mettre en oeuvre son plan de remboursement de 15 Mds$ de dette d'ici la fin 2025.

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +1.90%