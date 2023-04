Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines:renoue avec les bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - American Airlines publie un chiffre d'affaires record de 12,2 milliards de dollars au 1er trimestre, en hausse de 37% par rapport à la même période en 2022.



Le bénéfice net ressort 10 millions de dollars au premier trimestre, ou 0,02 $ par action diluée. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net de 33 millions de dollars au premier trimestre, ou 0,05 $ par action diluée.



La compagnie indique avoir terminé le trimestre avec 14,4 milliards de dollars de liquidités disponibles totales.



Dans ce contexte, American Airlines réitère son objectif de BPA ajusté pour l'année 2023 de 2,50$ à 3,50$.



'L'équipe d'American Airlines a mené une excellente opération et a respecté nos prévisions financières pour le trimestre, ce qui a entraîné un bénéfice au premier trimestre pour la première fois en quatre ans', souligne le directeur général d'American Airlines, Robert Isom.





