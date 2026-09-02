American Airlines renforce son offre de sièges haut de gamme à bord de ses Boeing 777, face à l'essor du voyage de luxe

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* Le premier avion modernisé entre en service mercredi

* Le nombre de sièges Premium passe de 116 à 144

* La classe « Flagship First » est retirée de la flotte de 777-300ER

* Les 20 appareils doivent tous être modernisés d’ici 2027

par Rajesh Kumar Singh

American Airlines AAL.O ajoute davantage de sièges premium à ses Boeing BA.N 777-300ER utilisés sur les liaisons long-courriers , alors que les transporteurs américains cherchent de plus en plus à attirer les voyageurs à fort pouvoir d’achat.

La compagnie supprime également progressivement la première classe sur ces appareils, tout en augmentant le nombre de sièges en classe affaires.

La compagnie américaine, qui élargit son offre premium afin d’améliorer sa rentabilité, a indiqué que le premier avion modernisé entrera en service commercial mercredi sur la liaison New York-Buenos Aires. American prévoit d’achever la modernisation de l’ensemble de ses 20 777-300ER courant 2027.

Les appareils réaménagés compteront 144 sièges premium, contre 116 dans la configuration actuelle, leur pourcentage total passant ainsi de 38% à environ 44%. Ce chiffre comprend 70 sièges en classe affaires « Flagship Suite » dotés de portes pour plus d’intimité, 44 sièges en classe « Premium Economy » et 30 sièges « Main Cabin Extra », la classe économique d’American offrant un espace supplémentaire pour les jambes.

Le 777-300ER actuel dispose de 52 sièges en classe affaires et de huit sièges « Flagship First », la cabine de première classe internationale haut de gamme d’American. La compagnie aérienne supprime la classe « Flagship First » dans le cadre de cette modernisation; ce produit ne sera plus proposé sur les vols en 777-300ER pour les voyages à compter du 19 novembre.

Parmi les trois grandes compagnies aériennes américaines à réseau, American est la seule à proposer encore une cabine de première classe internationale distincte.

Delta Air Lines DAL.N a fusionné ses cabines de première classe et de classe affaires internationales à la fin de l’année 1998, tandis qu’United Airlines UAL.O a cessé de commercialiser la première classe internationale en 2018, lors de la transition de sa flotte long-courrier vers la classe affaires Polaris.

American a annoncé en 2022 qu’elle supprimerait progressivement la première classe sur ses vols internationaux, car les clients n’achetaient pas ce produit et que sa suppression permettrait à la compagnie d’ajouter davantage de sièges en classe affaires, pour lesquels les voyageurs étaient plus disposés à payer.

Cette modernisation renforce le pari d’American sur l’ des voyages haut de gamme, alors qu’elle tente de réduire l’écart de rentabilité avec Delta et United.

Les voyageurs premium ont généré près de la moitié du chiffre d’affaires lié à la vente de billets d’American au deuxième trimestre, tout en représentant environ 30% de ses sièges. American a indiqué le mois dernier que la part des sièges premium sur ses vols en avion à fuselage étroit passerait d’environ 25% actuellement à environ 40% dans les années à venir.

LA TENDANCE AU PREMIUM SE GÉNÉRALISE

L’initiative d’American s’inscrit dans le cadre d’une offensive plus large des transporteurs américains en faveur du voyage haut de gamme . Les recettes issues des produits haut de gamme ont connu une croissance plus rapide que celles des offres plus sensibles au prix chez certaines des plus grandes compagnies aériennes, reflétant un fossé qui se creuse alors que les clients les plus aisés continuent de dépenser tandis que les voyageurs soucieux de leur budget se montrent plus frugaux.

Cette évolution touche également les compagnies aériennes traditionnellement axées sur les tarifs bas. Southwest Airlines LUV.N évalue actuellement des produits autrefois associés aux compagnies de réseau, notamment les salons d’aéroport, les vols transocéaniques et des sièges plus haut de gamme. Frontier ULCC.O ajoute des sièges de type première classe, tandis que JetBlue JBLU.O élargit son offre haut de gamme avec des salons d’aéroport.

Les 777-300ER d’American desservent des destinations long-courriers telles que Londres, Tokyo, São Paulo, Buenos Aires et Sydney. Les appareils modernisés proposeront également un système de divertissement à bord amélioré, tandis que les membres du programme de fidélité AAdvantage d’American auront accès gratuitement au Wi-Fi haut débit.