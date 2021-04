Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : rembourse 2,8 Mds$ de crédits Cercle Finance • 01/04/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - Le groupe American Airlines ainsi que la compagnie aérienne éponyme ont annoncé avoir remboursé la totalité des 2,8 milliards de dollars de crédits renouvelables contractés en avril 2020 en réponse à la crise sanitaire. Trois facilités de crédit avaient été accordées à American Airlines, soutenues par 18 établissements de crédit. American Airlines précise pouvoir toujours compter sur ces facilités de crédit dont l'expiration est prévue en octobre 2024 pour la plupart. ' Notre industrie a encore un long chemin à parcourir jusqu'à ce que nous soyons mieux mais nous avons maintenant réuni suffisamment de liquidités supplémentaires pour nous permettre de rembourser cette dette ', a commenté Derek Kerr, directeur financier d'American Airlines.

