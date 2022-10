Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines: relèvement de prévisions trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, American Airlines indique s'attendre à ce que ses revenus totaux du troisième trimestre 2022 soient en hausse d'environ 13% par rapport à la même période en 2019, contre une prévision antérieure d'une croissance de 10 à 12%.



De même, le transporteur aérien prévoit d'afficher une marge avant impôts d'environ 4,5% sur le trimestre écoulé, supérieure donc à sa fourchette-cible précédente qui allait de 2 à 4%, et une marge d'exploitation d'environ 7%.



Au cours du troisième trimestre, il indique avoir fait voler 68,6 milliards de sièges-milles disponibles, en recul de 9,6% par rapport au troisième trimestre de 2019, comparativement à sa prévision antérieure d'une baisse de 8 à 10%.





