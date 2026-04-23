American Airlines réduit ses prévisions pour 2026 en raison des coûts élevés du carburant qui pèsent sur les marges

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

American Airlines AAL.O a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2026 jeudi, alors que les coûts élevés du kérosène liés à la guerre en Iran rognent sur les marges bénéficiaires.

Les prix du kérosène, qui représentent généralement un quart des dépenses d'exploitation des compagnies aériennes, ont presque doublé depuis que le conflit a éclaté, laissant les transporteurs coincés entre des coûts en hausse et des billets vendus à l'avance à des prix qu'ils ne peuvent pas ajuster.

Les prix du carburant ont grimpé lorsque les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz, un couloir essentiel pour l'approvisionnement mondial en pétrole, provoquant le plus grand choc pour l'industrie aéronautique depuis la pandémie de COVID-19.

Aux États-Unis, même si la demande est restée stable, la hausse des coûts a affecté les marges bénéficiaires. Les compagnies aériennes ont eu recours à des augmentations de tarifs, à des réductions de capacité et à une augmentation des frais pour les services auxiliaires tels que les bagages enregistrés afin de réduire certains coûts.

Le transporteur prévoit désormais une perte de 40 cents par action et un bénéfice de 1,10 dollar par action, contre un bénéfice de 1,70 à 2,70 dollars par action prévu précédemment.

Le transporteur a déclaré une perte nette de 382 millions de dollars, soit 58 cents par action, pour le trimestre allant jusqu'à mars, contre 473 millions de dollars, soit 72 cents par action, un an plus tôt.