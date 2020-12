Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : recrute une nouvelle vice-présidente Cercle Finance • 07/12/2020 à 17:32









(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui que Meghan Montana vient d'être promue vice-présidente et trésorière de la compagnie, succédant ainsi à Tom Weir, qui a annoncé sa retraite après 20 ans dans l'entreprise. Dans son rôle élargi, Meghan Montana sera responsable des activités de trésorerie de la compagnie aérienne, y compris des finances d'entreprise, la banque mondiale et la gestion de la trésorerie, ainsi que les transactions de flotte, la gestion des actifs, les assurances et l'approvisionnement en carburant. Meghan Montana a rejoint American en 2018 en tant que directrice générale et trésorière adjointe. Auparavant, elle a travaillé à la Standard Chartered Bank, conseillant les entreprises clientes de la banque sur leur structure de capital et leurs besoins en trésorerie. La nouvelle recrue dispose par ailleurs de plus d'une décennie d'expérience à Wall Street dans la direction et le conseil de grandes relations d'entreprise. Originaire de Cleveland, elle est titulaire d'un MBA de la Stern School of Business de l'université de New York et d'un baccalauréat ès sciences en finance de l'université de Miami de l'Ohio.

