American Airlines prévoit de reprendre ses vols vers le Venezuela après la décision de Trump d'ouvrir l'espace aérien

American Airlines AAL.O a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de reprendre son service quotidien vers le Venezuela en attendant l'approbation du gouvernement et sous réserve d'évaluations de sécurité, quelques semaines seulement après que l'armée américaine a saisi le dirigeant du pays.

Le président américain Donald Trump a demandé plus tôt jeudi au ministère des Transports de lever les restrictions qui interdisent actuellement les vols américains après une discussion avec la Présidente par intérim du pays, Delcy Rodríguez.

"Les citoyens américains pourront très bientôt se rendre au Venezuela, et ils y seront en sécurité", a déclaré M. Trump.

American a suspendu ses services en 2019 après que les États-Unis ont interdit les vols. Au début du mois, les États-Unis ont attaqué le Venezuela et se sont emparés du président du pays, Nicolas Maduro, dans le cadre d'une opération militaire.

American, qui a commencé à opérer au Venezuela en 1987, a déclaré que les vols offriraient la possibilité de voyages d'affaires, de loisirs et humanitaires dans la région. Elle était la plus grande compagnie aérienne américaine dans le pays avant la suspension des vols.

L'administration fédérale de l'aviation devra procéder à des évaluations avant la reprise des vols, qui ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.

Le 16 janvier, la FAA a invité les compagnies aériennes à faire preuve de prudence lorsqu'elles survolent le Mexique, l'Amérique centrale et certaines parties de l'Amérique du Sud, en invoquant les risques d'activités militaires potentielles et d'interférences avec le GPS.

La FAA a indiqué qu'elle avait publié des avis aux aviateurs couvrant le Mexique et les pays d'Amérique centrale, ainsi que l'Équateur, la Colombie et certaines parties de l'espace aérien de l'océan Pacifique oriental.

Les tensions entre les États-Unis et les dirigeants régionaux se sont accrues depuis que l'administration Trump a mis en place un renforcement militaire à grande échelle dans le sud des Caraïbes.

Au début du mois, M. Trump a déclaré que les cartels de la drogue dirigeaient le Mexique et a suggéré que les États-Unis pourraient frapper des cibles terrestres pour les combattre, dans le cadre d'une série de menaces de déploiement de la force militaire américaine contre les cartels.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a averti à plusieurs reprises que toute action militaire unilatérale des États-Unis au Mexique constituerait une grave violation de la souveraineté du pays. Dans le même temps, elle a convenu d'une coopération bilatérale en matière de sécurité avec les États-Unis pour éviter que le Mexique ne soit dans le collimateur de Trump.

Le mois dernier, un jet de passagers de JetBlue JBLU.O à destination de New York a pris des mesures d'évitement pour éviter une collision en vol avec un avion-citerne de l'armée de l'air américaine près du Venezuela, dont le transpondeur n'était pas activé.