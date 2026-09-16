American Airlines prévient que la hausse des prix du carburant pourrait l'obliger à ajuster ses capacités

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Robert Isom, directeur général d’American Airlines AAL.O , a déclaré mercredi que la persistance des prix élevés du carburant pourrait contraindre la compagnie aérienne à revoir ses prévisions de capacité, même si la forte demande et la hausse des tarifs lui ont permis de récupérer une part substantielle de l’augmentation des coûts de carburant.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley, M. Isom s'est dit « très satisfait » des prévisions de croissance du chiffre d'affaires d'American pour le troisième trimestre, comprises entre 16 % et 19 %, et s'attend à ce que la grande majorité des gains récents en termes de chiffre d'affaires s'avèrent durables.