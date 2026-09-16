American Airlines prévient que la hausse des prix du carburant pourrait l'obliger à ajuster ses capacités

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(Ajoute les commentaires du directeur général et du directeur financier d'American Airlines, ainsi que des informations sur la société et le contexte tout au long de l'article)

* American indique que ses coûts de carburant au quatrième trimestre ont augmenté d’environ 1 milliard de dollars

* American table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires de 16 % à 19 % au troisième trimestre

* Le directeur général s'attend à ce que les récentes hausses de chiffre d'affaires s'avèrent durables

par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

Robert Isom, directeur général d’American Airlines AAL.O , a déclaré mercredi que la persistance des prix élevés du carburant pourrait contraindre la compagnie aérienne à ajuster ses capacités, même si la forte demande et la hausse des revenus ont contribué à compenser en grande partie cette augmentation des coûts.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley, M. Isom s'est dit “très optimiste” quant aux prévisions de croissance du chiffre d'affaires d'American pour le troisième trimestre, comprises entre 16 % et 19 %, et s'attend à ce que la grande majorité des gains récents en termes de chiffre d'affaires s'avèrent durables.

Ces commentaires soulignent la pression qui pèse sur les compagnies aériennes, alors qu’une nouvelle flambée des prix du carburant met à l’épreuve la capacité à continuer de compenser cette hausse des coûts par une augmentation des recettes.

American affirme avoir récupéré une part substantielle de cette hausse jusqu’à présent, mais la dernière flambée de prix l’oblige désormais à ajuster ses capacités pour la fin du quatrième trimestre.

M. Isom a précisé que la vigueur des revenus était généralisée, tant sur les marchés nationaux qu’internationaux, et dans les classes premium comme en classe économique. Il a ajouté qu’American avait déjà compensé “une part considérable” de la hausse des dépenses de carburant grâce à ses revenus.

Il a qualifié l’amélioration actuelle du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre de “sans précédent” dans sa carrière, à l’exception des reprises observées après la pandémie de COVID-19 et les attentats du 11 septembre.

LA HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT ACCROÎT LA PRESSION

S’exprimant lors de la même conférence, le directeur financier d’American Airlines, Devon May, a indiqué que les prix du carburant au quatrième trimestre avaient augmenté d’environ 1 dollar le gallon par rapport au niveau prévu lorsque la compagnie avait publié ses prévisions en juillet, ce qui a alourdi les coûts de carburant de la compagnie d’environ 1 milliard de dollars.

M. May a précisé que chaque variation de 1 cent des prix du carburant modifiait les coûts trimestriels d’American d’environ 10 millions de dollars. La compagnie aérienne continuerait d’ajuster sa capacité à la fin du quatrième trimestre en raison de cette hausse, a-t-il ajouté.

La dernière flambée des prix du carburant a eu un impact particulièrement important sur les perspectives du quatrième trimestre. M. May a précisé que les prix du carburant en juillet et août étaient globalement conformes aux hypothèses d’American pour le troisième trimestre avant de remonter en septembre.

Les performances d’American au troisième trimestre en termes de chiffre d’affaires, de capacité et de coût unitaire sont par ailleurs restées conformes aux attentes, a déclaré M. May, faisant du carburant la principale variable dans les perspectives.

Interrogé sur la question de savoir si la hausse du prix du carburant pourrait contraindre American à revoir à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année ou entraîner un flux de trésorerie disponible négatif, M. May a répondu que la compagnie surveillerait l’évolution des prix du carburant au cours des prochaines semaines et communiquerait ses prévisions pour le quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats.