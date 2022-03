Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines: nouveau responsable des partenariats information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 17:31









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce la nomination de Scott Laurence au poste de vice-président principal en charge de la stratégie de partenariat. Il prendra ses nouvelles fonction plus tard dans le mois, indique la compagnie.



Scott Laurence dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'aviation. Il a commencé sa carrière chez US Airways avant d'occuper des postes clés de direction commerciale chez United Airlines et de rejoindre JetBlue Airways en 2008.



Depuis 2019, il occupait le poste de responsable des revenus et de la planification chez American Airlines.





