Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines: nommée compagnie aérienne écologique 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Air Transport World (ATW), la principale marque de médias répondant aux besoins d'information des compagnies aériennes et du transport aérien commercial, a annoncé aujourd'hui qu'American Airlines avait été nommée compagnie aérienne écologique de l'année 2023.



Ce prix marque la reconnaissance des progrès réalisés par American Airlines dans la poursuite de ses objectifs en matière de durabilité.



'American intègre la durabilité à tous les niveaux de son activité, du carburant que nous achetons à la nourriture que nous servons à nos clients', a déclaré Robert Isom, directeur général d'American.



Grâce à l'effort de renouvellement de la flotte le plus important de l'histoire de la compagnie aérienne et à des investissements substantiels dans le carburant du futur, ATW a hautement apprécié le travail d'American.



Les efforts de renouvellement de la flotte ont également permis à la compagnie aérienne d'améliorer le rendement énergétique de plus de 10 % depuis 2013, ce qui a contribué à économiser 1,9 milliard de gallons de carburant et à éviter 19 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone.



La compagnie aérienne figure également dans l'indice Dow Jones Sustainability North America en 2022 pour la deuxième année consécutive.





Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +0.76%