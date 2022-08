Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

American Airlines: nomme un nouveau directeur du numérique information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 16:26

(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé la nomination de Ganesh Jayaram en tant que vice-président exécutif et directeur du numérique et de l'information (CDIO), à compter du 1er septembre.



Jusqu'alors Ganesh Jayaram travaillait chez Deere & Company, où il dirigeait l'organisation des technologies de l'information depuis 2016 et en occupait le poste de directeur de l'information.



Il a passé plus de 15 ans chez Deere, occupant plusieurs postes de direction clés, notamment celui de vice-président des technologies de l'information et de vice-président de la stratégie d'entreprise et du développement commercial.