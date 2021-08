American Airlines : nommé dans l'indice d'inclusion Seramount

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce avoir été nommée dans l'indice d'inclusion Seramount 2021, qui récompense les organisations pour leurs efforts dans la création d'un lieu de travail inclusif.

Anciennement connu sous le nom d'indice des meilleures pratiques en matière de diversité, l'indice a évalué près de 200 organisations.

Il permet de comprendre les tendances et les écarts dans la représentation démographique et à identifier des solutions en matière de diversité, d'équité et d'inclusion pour combler les écarts.

Chaque organisation a évalué a fourni des données pour l'évaluation et ont été mesurées dans trois domaines clés : les meilleures pratiques en matière de recrutement, de rétention et d'avancement des personnes issues de groupes sous-représentés ; culture d'entreprise inclusive; et la diversité démographique pour les femmes et les minorités raciales et ethniques.