American Airlines : niveau de liquidité record au T2

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce un chiffre d'affaires de 7,5 Mds$ au titre du 2e trimestre, en augmentation séquentielle de 87% par rapport au premier trimestre de l'exercice. La compagnie enregistre un bénéfice net trimestriel de 19 M$ (en GAAP). Toutefois, en excluant les crédits spéciaux liés à l'aide financière dont elle a bénéficié au 2e trimestre, la société enregistre une perte nette de 1,1 Md$ sur la période. American Airlines indique achever le trimestre avec près de 21,3 Mds$ de liquidité, ce qui constitue un record pour la compagnie. La société prévoit d'ailleurs de rembourser environ 15 Mds$ de dette avant la fin 2025. 'Nous avons pris un certain nombre de mesures pour consolider notre entreprise grâce à notre ' Green Flag Plan ' (le plan drapeau vert), et cela se voit dans nos résultats du 2e trimestre ', assure Doug Parker, p.d.-g. d'American Airlines. ' Nous avons remodelé notre réseau, simplifié notre flotte et rendu notre structure de coûts plus efficace, le tout pour créer une compagnie aérienne qui surpassera ses concurrents', poursuit-il. Pour le 3e trimestre, American Airlines anticipe un chiffre d'affaires en baisse d'environ 20% par rapport au 3e trimestre 2019.

