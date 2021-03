Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : modernise son hub de l'aéroport de L.A. Cercle Finance • 09/03/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - American Airlines a entrepris des travaux afin de de moderniser son hub à l'aéroport international de Los Angeles (LAX) et améliorer l'expérience client dans les deux terminaux nationaux les plus fréquentés de LAX afin de rendre les déplacements aussi faciles que possible. Malgré les défis présentés par la pandémie COVID-19, American Airlines a continué à opérer dans les terminaux 4 et 5 aux côtés de ses partenaires de construction afin d'assurer l'achèvement de l'ouvrage en octobre 2022. 'C'est une excellente nouvelle pour les membres de notre équipe et nos clients. Nous construisons quelque chose qui plaira à nos clients et dont nous pouvons être vraiment fiers', a déclaré Rich Ashlin, directeur général de LAX.

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +0.19%