American Airlines: investit pour une aviation décarbonée

(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui son investissement dans ZeroAvia, un spécialiste des moteurs électriques à hydrogène pour une aviation zéro émission.



Outre l'investissement, le protocole d'accord offre à American Airlines la possibilité de commander jusqu'à 100 moteurs mis au point dans le cadre du programme de développement de ZeroAvia. Ces moteurs sont destinés à propulser des avions à réaction régionaux à zéro émission.



' Notre investissement dans la technologie émergente des moteurs électriques à hydrogène de ZeroAvia a le potentiel de jouer un rôle clé dans l'avenir de l'aviation durable ', a déclaré Derek Kerr, directeur financier d'American.



Selon la compagnie, le groupe motopropulseur ZA2000-RJ devrait permettre aux passagers de voler dans des jets régionaux zéro émission dès la fin des années 2020.





