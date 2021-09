Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : investit 100 M$ pour les énergies vertes information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui un investissement de 100 M$ dans le cadre du Breakthrough Energy Catalyst, un programme visant à accélérer le développement des technologies durables nécessaires à atteindre une économie 'zéro nette' d'ici 2050. En devenant l'un des premiers partenaires de cette initiative, la compagnie renforce ses engagements climatiques par des actions concrètes et compte par exemple contribuer au développement du carburant d'aviation durable (SAF). ' Nous voyons d'immenses promesses dans la mission de Breakthrough Energy Catalyst, et notre investissement est un vote de confiance: nous pensons qu'il est possible de faire la différence, via cette approche unique et collaborative ', a déclaré Doug Parker, président-directeur général d'American.

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +1.22%