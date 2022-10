American Airlines: forte reprise de l'activité au 3e trimes information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 14:30

(CercleFinance.com) - American Airlines publie un chiffre d'affaires de 13.4 Mds$ au titre du 3e trimestre 2022, en hausse de 50% par rapport à la même période en 2021, ou +13% par rapport à la période pré-covid, en 2019.



Le résultat d'exploitation s'établit à 930 M$, en hausse de 56.3% par rapport au 3e trimestre 2021 (595 M$).

La compagnie aérienne a réalisé un bénéfice net ajusté de 478 M$ au cours du trimestre, contre une perte ajustée de 641 M$ un an plus tôt.



Le BPA dilué ressort à 0.69$, contre 0.25$ un an plus tôt.



'Les équipes d'American Airlines poursuivent des objectifs de fiabilité et de retour à la rentabilité ', a commenté le directeur général de la compagnie, Robert Isom. ' La demande reste forte et il est clair que les clients continuent de valoriser les voyages en avion et la capacité à se reconnecter après la pandémie ', estime-t-il.