American Airlines: en forte perte au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - American Airlines publie une perte nette ajustée au titre du quatrième trimestre 2021 de 921 millions dollars, soit 1,42 dollar par action, pour des revenus de 9,4 milliards, en baisse de 17% par rapport à la même période en 2019.



Le transporteur aérien met en avant une réduction de 13% du nombre total de sièges-miles disponibles (ASM) par rapport à la même période il y a deux ans, dans un contexte toujours marqué par les conséquences de la pandémie sur son secteur.



American Airlines a ainsi essuyé une perte nette ajustée de deux milliards de dollars sur l'ensemble de 2021, avec 'des périodes de forte demande de voyages contrebalancées par des périodes de baisse de la demande en raison des nouvelles variantes de la Covid-19'.





