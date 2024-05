Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Airlines: développe son offre vers les Caraïbes information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - American Airlines indique que son réseau international court-courrier à destination des Caraïbes et de l'Amérique latine comptera huit nouvelles liaisons et un service accru à compter de l'hiver 2024.



'Nous sommes ravis de continuer à développer notre réseau dans la région avec plus de vols cet hiver vers les Caraïbes et l'Amérique latine que tout autre transporteur américain', a déclaré Brian Znotins, vice-président senior du réseau et de la planification des horaires chez American.



Le programme hivernal d'American offrira 11% de départs en plus et 10% de sièges en plus par rapport à son programme hivernal record de 2023.







