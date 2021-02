Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : développe l'offre conjointe avec JetBlue Cercle Finance • 18/02/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - American Airlines Group et JetBlue indiquent proposer de nouvelles destinations et itinéraires au départ ou à l'arrivée de New-York et de Boson, 'conformément à leur promesse'. 80 vols partagés vont ainsi être mis en place entre les deux compagnies, avec des horaires plus pratiques sur les itinéraires clés, annoncent-elles. La compagnie American Airlines précise également qu'elle lancera 18 nouvelles routes à partir de l'été, dont six nouveaux itinéraires au départ de New-York JFK en direction de l'Amérique latine et des Caraïbes.

