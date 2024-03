Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Airlines: commande 260 nouveaux appareils information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui des commandes de 260 nouveaux avions, dont 85 Airbus A321neo, 85 Boeing 737 MAX 10 et 90 Embraer E175.



Les commandes comprennent également des options et des droits d'achat pour 193 appareils supplémentaires.



Ces commandes s'inscrivent dans le cadre de l'investissement continu d'American visant à accroître le nombre de sièges haut de gamme sur ses flottes à fuselage étroit et régionales et à soutenir la solidité à long terme du réseau national et international court-courrier de la compagnie aérienne.



Avec cette annonce, American Airlines porte à 440 le nombre d'avions en attente sur son carnet de commandes.





